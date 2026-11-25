В Ставропольском крае медалью «Материнская слава» наградят 49 многодетных матерей. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню матери, пройдёт в здании краевого правительства, сообщили в пресс-службе правительства Ставропольского края.

По данным ведомства, награду в ноябре 2026 года получат 49 женщин. Медаль I степени вручат одной матери, II степени — шестерым, III степени — 42. Медалью I степени награждаются матери, родившие и (или) воспитавшие десятерых и более детей, II степени — семерых, восьмерых или девятерых детей, III степени — пятерых или шестерых детей. За медаль I степени выплачивают 200 тыс. рублей, за II степень — 150 тыс. рублей, а за III степень — 100 тыс. рублей.

Медаль «Материнская слава» — высшая форма поощрения многодетных матерей за достойное воспитание детей, укрепление семейных ценностей и повышение социальной значимости материнства. Ею награждают матерей, постоянно проживающих на Ставрополье не менее последних 10 лет, родивших и достойно воспитавших пятерых и более детей, при достижении младшим ребёнком восьмилетнего возраста.

Ранее сообщалось, что впервые на Ставрополье ребенку удалили опухоль почки путем лапароскопии.