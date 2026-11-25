Мэрия столицы Карачаево-Черкесии готова потратить 200 тысяч рублей на ремонт восьми диванов, сообщает издание «Акценты».

Администрация Черкесска ищет подрядчика для восстановления мягкой мебели. На ремонт восьми диванов из бюджета готовы выделить 200 тысяч рублей.

Согласно техническому заданию, мебель ждет полная перетяжка экокожей, замена поролона и ремонт каркаса.

Это не первая крупная трата мэрии на обстановку. Ранее администрация уже заказала кресла и стулья на общую сумму 1,2 млн бюджетных рублей. Тогда обивку и подлокотники выполнили из натуральной кожи с эффектом патины, утверждает СМИ.