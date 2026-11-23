Власти Дагестана намерены избавить местные автозаправки от лишних наценок. По поручению вице-премьера России Александра Новака и главы республики Фёдора Щукина региональное Минэнерго прорабатывает схему прямых закупок топлива у производителей, сообщает издание «Зори Табасарана».

Сейчас дагестанские АЗС приобретают нефтепродукты в основном через посредников, а переход на прямые контракты при поддержке федерального Минэнерго позволит убрать из цепочки лишние наценки.

Кроме того, республиканское ведомство договорилось с независимыми заправками об ограничении торговой наценки. На бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо она не должна превышать 10% от себестоимости с учётом доставки.

В министерстве уточнили, что речь идет именно о потолке наценки, а не о введении единой фиксированной цены. Розничная стоимость на заправках по-прежнему будет зависеть от закупочных цен и транспортных расходов.

При этом в ведомстве отметили, что в Дагестане уже фиксируется постепенное снижение цен на автомобильное топливо.