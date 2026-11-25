В Карачаево-Черкесии с 16 по 22 ноября среди школьников 7–14 лет заболеваемость ОРВИ выросла на 15%, при этом общие эпидемические пороги не превышены. В республике зарегистрировано 780 случаев заболеваний, общий темп прироста снизился на 3%, сообщает Роспотребнадзор КЧР.

В ведомстве объясняют рост среди школьников окончанием каникул и возвращением детей в организованные коллективы. Наиболее сложная ситуация в Черкесске. За неделю в городе зарегистрировали 706 случаев заболеваний. Совокупный эпидпорог в норме, но среди школьников он превышен на 36%. Динамика роста в республиканском центре совпадает с общереспубликанской.

Ранее сообщалось, что ветераны Кисловодска смогут бесплатно получить слуховые аппараты.