Ветераны с нарушениями слуха в Кисловодске могут бесплатно получить слуховые аппараты — благотворительный проект поддерживает благотворительный фонд, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Программа охватывает участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне, а также ветеранов военной службы. Участникам предоставляют полный комплекс услуг — бесплатную диагностику слуха и консультацию специалистов, помощь в оформлении документов и индивидуальный подбор устройств.

Перед окончательным получением ветераны могут взять аппарат на пробное ношение сроком на одну неделю. В дальнейшем им обеспечат бесплатное сервисное обслуживание, настройку и гарантию на технику. Для оформления заявки нужны паспорт, СНИЛС и удостоверение ветерана. В некоторых случаях с учётом возраста может потребоваться медицинское заключение о степени потери слуха. Пункт приёма и консультаций работает в Кисловодске по адресу: проспект Победы, 33а (напротив цирка).

Ранее сообщалось, что впервые на Ставрополье ребенку удалили опухоль почки путем лапароскопии.