Во Владикавказе завершился международный турнир по вольной борьбе, посвящённый 50-летию олимпийской победы Сослана Андиева, сообщает Федерация спортивной борьбы России.

Соревнования проходили 20–21 ноября. По их итогам осетинские спортсмены завоевали 13 медалей — пять золотых, одну серебряную и семь бронзовых.

Победителями турнира стали Артём Гобаев, Заурбек Бугулов, Инал Чельдиев, Руслан Черткоев и Алан Багаев. Серебро у Алана Найфонова.

Бронзовые награды завоевали Альберт Джатиев, Джамбулат Кизинов, Исмаил Умашев, Алан Цоколаев, Славик Наниев, Алан Хугаев и Георгий Бязров.