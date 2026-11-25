Северо-Кавказский федеральный университет запустил три программы повышения квалификации по функциональному питанию, сообщили в пресс-службе вуза.

Специалисты научатся создавать полезные продукты: хлеб без глютена, десерты без сахара и рационы с заданными свойствами. Обучение проходит очно с применением дистанционных технологий, а по итогам выдаётся удостоверение, которое вносится в федеральный реестр ФРДО.

Программы подготовлены факультетом пищевой инженерии и биотехнологий имени академика А. Г. Храмцова СКФУ совместно с Российской академией кадрового обеспечения АПК. Курсы проходят в реальных лабораториях факультета, где студенты доводят идею до готового продукта.

«Спрос на функциональные продукты растёт, и рынку нужны специалисты, которые умеют создавать продукт с заданными свойствами, опираясь на науку и понимая экономику производства, — отметила декан факультета Наталья Оботурова. — Такой формат становится мостом между наукой университета и практикой предприятий отрасли».

Курс «Основы технологии функциональных пищевых продуктов. Подбор рационов питания» рассчитан на маркетологов и менеджеров продуктов здорового питания, фитнес-тренеров, диетологов и начинающих специалистов. Слушатели изучают свойства сырья, учатся обогащать продукты витаминами и минералами, разбирают популярные протоколы питания: KETO, LCHF, FODMAP, AIP, средиземноморскую и элиминационную диеты. Завершает программу практикум по маркетингу: оценка спроса, проработка идеи нового продукта и расчёт себестоимости.

Программа «Функциональные и специализированные десерты» подойдёт технологам кондитерских производств, кондитерам, владельцам мини-цехов и стартаперам. Курс учит создавать десерты без глютена и сахара, а также продукты для людей с лактазной недостаточностью и сахарным диабетом. Слушатели осваивают расчёт калорийности и себестоимости, учатся заменять сахар, глютен и лактозу. В программе есть бисквиты и торты без сахара, зефир, нуга и меренговый рулет. Отдельные блоки посвящены ХАССП, санитарии, декларированию продукции и основам финансирования мини-цеха.

Программа «Технологии функционального хлебопечения: сырьё, рецептуры, качество» рассчитана на пекарей, технологов, агрономов, диетологов и владельцев фермерских хозяйств. Курс помогает создавать хлеб с учётом потребностей людей с целиакией и чувствительностью к глютену. Слушатели изучают виды помолов, альтернативные культуры и псевдозлаки, безглютеновые виды муки. На практике участники сами разрабатывают и выпекают безглютеновый хлеб, сравнивают свойства теста и проводят дегустацию.