В Ставрополе обновили главную спортивную арену — стадион «Динамо». Ремонт стартовал в январе 2026 года. Завершить все работы удалось на полгода раньше запланированного срока: в июне была отремонтирована Восточная трибуна, а к ноябрю на Западной трибуне заменили зрительские кресла и обновили фасады. Об этом сообщила пресс-служба российского банка, который финансировал проект.

«Для банка участие в обновлении стадиона «Динамо» — вклад в развитие спортивной инфраструктуры и сохранение исторического наследия Ставрополя. После реконструкции арена отвечает современным требованиям безопасности и комфорта, сохранив при этом свой архитектурный облик. Для жителей города стадион — не просто место проведения соревнований, а важная часть городской истории, пространство, которое объединяет поколения», — отметил управляющий ВТБ в СКФО – вице-президент банка Александр Дыренко.

Ремонт проходил в два этапа. Сначала привели в порядок верхнюю часть Восточной трибуны (построена в 1985–1988 годах), находившуюся в аварийном состоянии, а также хозяйственные постройки под ней. Второй этап начался в июне 2026 года: восстановили Западную трибуну (1948 года постройки), отремонтировали фасады и заменили зрительские кресла.