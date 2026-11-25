В 2027 году пользователи «Пушкинской карты» смогут получить дополнительный промокод на культурные мероприятия, равный действующему годовому лимиту программы. Акция распространяется на новых клиентов, оформивших дебетовую карту банка ВТБ и совершивших по ней покупку, а также на действующих клиентов, активировавших ранее неиспользуемую карту. Дополнительное условие — определённый объём трат по «Пушкинской карте» до конца 2026 года.

Промокод участники получат в январе 2027 года и смогут использовать в течение трёх месяцев. Потратить бонус можно будет в сервисе по продаже билетов, который банк запустил в августе 2026 года. Сервис позволяет покупать в онлайн-банке билеты на театральные постановки, концерты и другие культурные и спортивные мероприятия по всей России. В 2026 году пользователи программы выпустили более 8 млн карт и потратили по ним более 9 млрд рублей на культурные мероприятия по всей стране.

Программа «Пушкинская карта» действует с 2021 года. Её цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодёжи и привлечь её к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Оформить карту можно через приложения «Госуслуги Культура» и мобильное приложение банка.