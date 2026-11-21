Эксперт Северо-Кавказского федерального университета Карина Мартиросян объяснила, почему один и тот же заказ такси или еды стоит по-разному.

По словам кандидата технических наук, это называется «персонализированное ценообразование».

Сервисы анализируют, как часто и на какую сумму вы заказываете. Постоянным клиентам цену могут поднять, а тем, кто давно не пользовался приложением — дать скидку, чтобы вернуть. Если вы часто обновляете страницу в поисках скидки, алгоритм считывает это как ажиотажный спрос и повышает стоимость.

Владельцы iPhone часто платят больше. Причины две: высокая комиссия App Store (до 25%) и стереотип, что у пользователя дорогой смартфон, а значит, больше денег.

«Владение iPhone — признак высокого благосостояния. Пользователь iPhone условно считается достаточно обеспеченным, поэтому обращение с этого устройства некоторые сервисы расценивают как возможность немного завысить цену», — говорит эксперт.



В итоге цена подстраивается под ваш цифровой профиль с помощью нейросетей, чтобы извлечь максимальную выгоду.