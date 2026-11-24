На форуме «Студтуризм 2026» в Калининграде молодёжные лидеры из пяти стран за три дня разработают студенческий туристический навигатор «Код дружбы». Отдельный трек «Международное направление» организовал Северо-Кавказский федеральный университет. Он объединил более 25 участников из Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики Таджикистана и Республики Узбекистана.

Навигатор «Код дружбы» объединит пять маршрутов по пяти странам и станет завершением единого международного маршрута, созданного в ходе предыдущих школ Студтуризма в Кыргызстане, Казахстане, Армении, Таджикистане и Узбекистане.

Участники трека — студенты университетов-партнёров, на базе которых в 2026 году прошли международные школы студенческого туризма. Среди них — Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Армянский государственный педагогический университет имени Хачатура Абовяна, Российско-Таджикский (Славянский) университет и Ташкентский государственный транспортный университет.

Проректор по международному сотрудничеству Альберт Кумуков назвал трек логичным продолжением работы со странами СНГ. По его словам, молодёжные лидеры не просто обсуждают туризм, а вместе создают проект, который станет практическим результатом совместных школ и шагом к укреплению гуманитарных связей. Форум стартовал 24 ноября и продлится до 26 ноября. Участников ждут мастер-классы, публичная защита проекта «Код дружбы» перед экспертным сообществом, стратегические сессии и лекции приглашённых экспертов.

В культурную программу вошли экскурсии по Калининграду, выезд на остров Канта с концертом органной музыки в Кафедральном соборе, мастер-классы по национальным танцам и вечерний кинопросмотр. Завершится форум торжественной церемонией награждения.