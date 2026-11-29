Застройщик обманом выманил у жителя подъёмный кран, обещав взамен квартиру, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, в октябре 2017 года 43-летний застройщик, возводивший жилой дом в Баксане, предложил местному жителю обменять подъёмный кран на квартиру. Получив строительную технику, обязательства он не исполнил, а жильё без ведома и согласия потерпевшего оформил на другого покупателя.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательства по делу.

Ранее сообщалось, что главе совета судей Ингушетии, обвиняемому в получении взяток у застройщика, грозит до 14 лет колонии.