Четырёх иностранок, нарушивших миграционное законодательство, выявили в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба МВД по республике.



На гражданок составили протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в РФ), ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконная трудовая деятельность) и ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (нарушение иммиграционных правил). До решения об административном выдворении двух из них поместили в центр временного содержания иностранных граждан МВД по Карачаево-Черкесии.



За незаконный приём на работу отвечать будет и работодатель — 54-летняя жительница Усть-Джегуты. В отношении неё составили четыре протокола по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение иностранца к труду). Штраф по этой статье для граждан — от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тыс., для юридических лиц — от 250 до 800 тыс. рублей либо приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии мигранта подозревают в даче взятки полицейскому.