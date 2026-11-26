Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рассказал об истории Терско-Горского конно-иррегулярного полка, в состав которого вошёл Ингушский конный дивизион, 150-летие завершения формирования полка приходится на 2026 год. Дивизион участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, а около 150 его всадников получили Георгиевские кресты и медали, сообщил Калиматов в своих соцсетях.

Полк сформировали из добровольцев Владикавказского округа, в него вошли ингушский и осетинский дивизионы. Ингушские всадники собирались в селении Базоркино. 7 декабря 1876 года полк выступил в Кишинёв, в распоряжение Дунайской армии.

Ингушский дивизион возглавил подполковник Бунухо Базоркин, который отдал военной службе более 50 лет. Он начал службу в 15 лет в Терской постоянной милиции, участвовал в Кавказской и Крымской войнах, десять лет состоял в императорском конвое и почти семь лет командовал горским взводом лейб-гвардии Кавказского эскадрона.

В Русско-турецкую войну всадники дивизиона воевали в Болгарии. Одним из самых значимых эпизодов стало сражение у Кацелево 3 ноября 1877 года. За храбрость Базоркин получил орден Святой Анны II степени с мечами, а 20 августа 1904 года стал первым ингушом, произведённым в генерал-майоры Российской императорской армии.

Георгиевские кресты получили и другие участники дивизиона. Бата Атаев и Хаджи-Бекир Эласханов были награждены за разведку у Соленикского лагеря в ночь с 22 на 23 октября 1877 года. Урядник Муса Ганижев удостоен креста за пленение командира турецкого эскадрона. В кампании участвовал и Муртуз Дзортов, ветеран Крымской войны и кавалер трёх Георгиевских крестов, позднее произведённый в первый офицерский чин.

17 апреля 1878 года Ингушский дивизион наградили Георгиевским знаменем «за отличие в турецкую войну 1877 и 1878 годов». Всего около 150 всадников полка получили Георгиевские кресты и медали.

Калиматов подчеркнул, что история дивизиона свидетельствует о мужестве предков, воинских традициях ингушского народа и его вкладе в защиту Отечества. По его словам, эту память нужно бережно хранить и передавать следующим поколениям.

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