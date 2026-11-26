Студенты и магистранты Пятигорского государственного университета побывали на встрече, посвящённой культурной дипломатии между Россией и Италией. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Молодые люди пообщались с Почётным генеральным консулом Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджани. Он рассказал, как сохраняет и укрепляет гуманитарные, образовательные и культурные связи двух стран.

Лодиджани много лет помогает развивать сотрудничество между Югом России и Италией. Он поддерживает межкультурный диалог, укрепляет деловые контакты и помогает учёным, преподавателям и деятелям культуры находить общий язык.

Его работу отметили в обеих странах. В 2010 году президент Италии наградил его за вклад в международное сотрудничество. В 2015 году он получил почётную государственную награду от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В мае 2023 года президент Италии Серджо Маттарелла вручил ему орден «Звезда Италии».

Отдельно говорили о комитетах общества «Данте Алигьери». Главным координатором этих комитетов в своём консульском округе является Лодиджани. Комитеты работают в Ростовской области, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа. Они помогают людям знакомиться с итальянским языком и культурой, проводят научные конференции и фестивали.

Участники также обсудили, какую роль культура играет сегодня. По словам собравшихся, несмотря на сложности в отношениях между государствами, гуманитарные контакты, научное сотрудничество и инициативы гражданского общества помогают народам понимать друг друга. Культура, искусство и образование остаются важными каналами диалога.

Особое место в этой работе занимает «Центр итальянского языка и культуры ПГУ „Данте“». Он работает на базе Института иностранных языков и международного туризма университета. Здесь студенты знакомятся с языком, историей, традициями и наследием Италии.

«Ваш Центр не только важен, но и уникален в своём отношении к культуре Италии и к итальянскому языку. Я считаю, что мы должны укрепить отношения с этим Центром, потому что таких центров очень мало, а на Кавказе он единственный», — сказал Пьерпаоло Лодиджани.

Недавно в Центре прошла встреча «Почему итальянский? Perché l’italiano?». Студенты рассказали, что их привлекает в языке и культуре Италии.

Мероприятие показало, как важны университеты и культурные организации для сохранения международных связей. Изучение языков и интерес к культурному наследию помогают строить диалог между странами и народами.