Коммунальные службы Ставрополя отработали последствия первого снегопада в штатном режиме, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С ночи 29 ноября на улицы вышли дежурные бригады, которые очищают и обрабатывают противогололёдными материалами дороги, подъезды к социальным объектам, тротуары и остановочные площадки.



За ночь в уборке задействовали 58 единиц спецтехники и более 90 человек. На дороги и пешеходные зоны израсходовали около 1,4 тыс. тонн пескосоляной смеси.

«Основной фронт работ к утру завершён, но уборка города продолжается», — уточнил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

После ночной смены работу начали новые бригады специалистов.