Более 15 тысяч жителей Нальчика, а также пригородных селений Белая Речка и Хасанья и дачных товариществ остались без воды, сообщает ТАСС.

Подавать ресурс прекратили в связи с аварией на головном водозаборе «Головной». Там подрядная организация проводила земляные работы и повредила электрические кабели. В результате электроэнергия полностью отключилась, а насосное оборудование перестало работать.



Без воды остаются порядка 10 крупных улиц города. В водоканале уточнили, что подачу ресурса восстановят, когда аварию устранят и наберут необходимые уровни воды в резервуарах. Ремонтные работы идут.

Ранее на очистных сооружениях Кавминвод капитально отремонтировали три аэротенка.