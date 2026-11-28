Накануне Дня матери юные кисловодчане устроили необычную акцию. Они своими руками сделали около двух тысяч праздничных открыток и раздали их прохожим на Курортном бульваре, сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.

Идея принадлежит творческой мастерской «Сердце маме». Её организовали Движение Первых вместе с Центром молодёжи. Участники мастерской рисовали, клеили и украшали открытки, а потом вышли на улицу, чтобы подарить их людям.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев поблагодарил ребят и организаторов. По его словам, День матери — тёплый семейный праздник, в который хочется сказать мамам спасибо за любовь, заботу и терпение. Он призвал не ждать особого повода, чтобы позвонить маме, обнять её и сказать добрые слова.

«Наша молодёжь решила поздравить жителей и гостей города с приближающимся праздником. В этот день ребята смогли подарить мамам улыбки и приятное настроение. Берегите своих мам!» — отметил Моисеев.