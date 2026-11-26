Более 18 тысяч жителей Ставрополья участвовали в экологической акции «Вода России», это на три тысячи человек больше, чем в 2025 году. С марта в крае провели 627 мероприятий и очистили около 700 километров береговых линий, сообщили в минприроды Ставропольского края.

Реки и водоёмы убирали представители общественных и молодёжных организаций, образовательных учреждений, органов власти, сотрудники муниципалитетов и волонтёры. В министерстве отметили, что из-за благоприятной погоды на Ставрополье акция «Вода России» обычно длится дольше, чем в других регионах, и это позволяет провести все запланированные мероприятия.

Больше всего уборок прошло на реках Кубань, Егорлык, Кума и Калаус, а также на Новотроицком водохранилище. Чистили и небольшие пруды и речки. Больше всего акций провели в Апанасенковском, Кировском, Предгорном, Изобильненском, Александровском округах и в Пятигорске.

Ранее все 33 муниципалитета Ставрополья получили паспорта готовности к зиме.