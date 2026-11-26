Ставропольский край занял первое место на конкурсе Министерства труда и социальной защиты РФ с проектом по содействию работодателям в создании комфортных условий труда для людей с ОВЗ, сообщают в краевом минтруда.

К вопросу трудовой реализации инвалидов в регионе подходят комплексно. Специалисты обследуют условия труда, изучают маршруты движения и анализируют состояние здоровья конкретного человека, после чего разрабатывают индивидуальную программу адаптации. Каждое предложение согласовывает комиссия.

Сейчас разработано 46 программ адаптации, из них пять — для участников СВО с инвалидностью. Также 38 работодателей готовы получить гранты на оборудование рабочих мест. В следующем году программу расширят. В планах создать не менее 70 программ адаптации и финансово поддержать 50 компаний.

Ранее сообщалось, что более 18 тысяч жителей Ставрополья приняли участие в экологической акции.