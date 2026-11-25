«АиФ — Северный Кавказ» стал одним из 16 победителей конкурса «Добро звучит громче» — проекта в поддержку региональных СМИ, которые пишут о благотворительности. Всего же гранты на общую сумму 6,6 млн рублей получат 31 средство массовой информации — от областных газет до городских цифровых медиа и регионального телевидения, сообщили в пресс-службе Совкомбанка, которые стали организаторами конкурса.

На конкурс подали 48 заявок из более чем 30 регионов — география участников показала, что тема актуальна для всей страны. Организатор выделит 3,5 млн рублей на развитие социальной журналистики в виде микрогрантов. Размер грантов для СМИ составит от 65 до 586 тысяч рублей — в зависимости от аудитории и мнения экспертного совета о качестве материалов.

«Почти полсотни заявок из более тридцати регионов — это результат, который превзошёл наши ожидания. Региональная журналистика жива, востребована и готова рассказывать о том, что действительно важно», — прокомментировал директор по внешним связям и развитию фонда «Истоки» Артём Минаев.

География победителей охватывает территории от Калининграда до Хабаровска. Среди них — региональные подразделения федеральных медиабрендов и самостоятельные местные издания. Такой состав позволяет поддержать социальную журналистику в редакциях разного масштаба — как с широкой региональной аудиторией, так и с фокусом на жизни отдельного города.

«Для банка поддержка социальной журналистики — это инвестиция в доверие, без которого благотворительность не может развиваться устойчиво. Читателю важно понимать, как работает фонд, на что направляется помощь и что она меняет в жизни людей. Ответить на эти вопросы убедительно может журналист, который проверяет факты, знает местный контекст и следит за судьбой героев. Наша задача — дать редакциям дополнительные ресурсы для такой работы. Мы поддерживаем не отдельный информационный повод, а профессиональный подход к освещению благотворительности», — отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Заявки оценивал независимый экспертный совет, в который входят представители общественного сектора, благотворительных организаций и сферы коммуникаций. При отборе учитывались профессионализм подачи, глубина проработки темы, эмоциональное воздействие и способность материала вовлекать аудиторию в благотворительность. Размер гранта зависит от посещаемости сайта СМИ и экспертной оценки публикаций. Кроме того, организаторы рассматривают конкурс как долгосрочный проект.

«Конкурс будет проводиться каждые полгода. В перспективе: расширение географии и числа участников, рост призового фонда, создание профессионального сообщества СМИ, работающих с темой благотворительности», — добавил Антон Запольский.

Грантовая поддержка призвана помочь редакциям уделять больше внимания социальным темам, а некоммерческим организациям — сделать свою деятельность понятнее для широкой аудитории. Для местных СМИ это возможность глубже работать с историями людей и организаций, которые находятся рядом с их читателями.

«Добро звучит громче» — всероссийский конкурс микрогрантов для региональных СМИ. Он создан для поддержки социальной журналистики и освещения деятельности НКО, участвующих в проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра».