В пожарно-спасательных подразделениях Кабардино-Балкарии назначены новые начальники, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.

Приказом ведомства капитан внутренней службы Асланбек Макоев назначен начальником пожарно-спасательной части № 11 в городе Терек.

Капитан внутренней службы Аскер Кунижев возглавил часть № 13 в Баксане.

Капитан внутренней службы Азамат Белгароков стал начальником части № 22 в Прохладном.

В ведомстве поздравили офицеров с назначением и пожелали им успехов в службе.