В пожарно-спасательных подразделениях Кабардино-Балкарии назначены новые начальники, сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
Приказом ведомства капитан внутренней службы Асланбек Макоев назначен начальником пожарно-спасательной части № 11 в городе Терек.
Капитан внутренней службы Аскер Кунижев возглавил часть № 13 в Баксане.
Капитан внутренней службы Азамат Белгароков стал начальником части № 22 в Прохладном.
В ведомстве поздравили офицеров с назначением и пожелали им успехов в службе.