Директор сетевого продуктового магазина в Ставрополе рассказала, что двое посетителей пытались украсть товары, а когда она сделала им замечание, начали угрожать ей расправой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.

Полицейские выяснили, что за происшествием стоят двое местных жителей 39 лет, родные брат и сестра. Находясь в торговом зале, они пытались вынести продукты, не заплатив. Их заметила сотрудница магазина и сообщила руководителю.

Во время разговора с директором мужчина дважды попытался ударить её кулаком в лицо. Затем он достал из кармана кухонный нож, размахивал им перед женщиной и угрожал убийством. Нож у него выхватила сестра, которая продолжила угрозы.

Полицейские задержали обоих и доставили в отдел. Там они признались в содеянном. По факту случившегося следственный отдел ОП № 2 СУ УМВД России по городу Ставрополю возбудил уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.