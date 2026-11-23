«Ростелеком» вошёл в число лучших работодателей сразу двух ведущих деловых рейтингов, сообщили в пресс-службе компании.

Уже в пятый раз компания получила платиновый статус по версии журнала Forbes, а также успешно дебютировала в рейтинге РБК, продемонстрировав приверженность принципам ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление).

Методология рейтинга Forbes основана на оценке широкого круга критериев, сгруппированных в три ключевых направления: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». По итогам оценки компании-участницы распределяются по четырем категориям: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

Методология рейтинга РБК также сосредоточена на этих принципах. Эксперты издания оценивали работодателей по критериям экологической ответственности и волонтерства, условий труда и развития сотрудников, социальной ответственности, деловой репутации, эффективности бизнеса и инноваций. Кроме того, в рейтинге РБК учитываются и мнения самих сотрудников через участие в опросе. По итогам всех оценок «Ростелеком» вошёл в первую группу работодателей с наивысшими результатами.

Высокие позиции в рейтингах отражают системную работу компании с командой, в которой трудятся десятки тысяч человек по всей России. В «Ростелекоме» функционирует корпоративный онлайн-университет с более чем 900 курсами и действует развитая система наставничества. Сотрудникам доступны добровольное медицинское страхование, жилищные программы, негосударственное пенсионное обеспечение, программа долгосрочной мотивации, а также кафетерий льгот. Отдельная группа инициатив охватывает детей сотрудников. В обучающие курсы, познавательные занятия и мастер-классы вовлекаются тысячи ребят разных возрастов по всей стране. В компании активно развивается волонтерское движение и запущена школа волонтеров.

«Признание „Ростелекома" лучшим работодателем — это важный результат нашей последовательной работы по созданию среды, где каждый сотрудник может реализовать свой потенциал и увидеть, как его действия влияют на развитие компании, отрасли и всей страны. Мы убеждены, что именно люди остаются главным драйвером инноваций и трансформации в цифровую эпоху. Наши инвестиции в развитие сотрудников и совершенствование внутренних процессов, в создание современной и доступной цифровой инфраструктуры, а также поддержка социальных инициатив как внутри компании, так и в обществе — это не просто правильные шаги, а прочная основа для долгосрочного лидерства», — отметила заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Галина Рысакова.

Компания осознает свою важную социальную роль и ведет множество проектов в сфере цифрового просвещения разных групп населения. Например, уже более десяти лет действует программа «Азбука интернета» для пожилых пользователей, за это время обучение в ней прошли более 500 тыс. человек. С 2014 года «Ростелеком» реализует проект устранения цифрового неравенства, который направлен на обеспечение доступа к цифровым сервисам даже в небольших и отдаленных населенных пунктах.

Большое внимание «Ростелеком» уделяет работе с молодежью. Так, студенты могут пройти стажировку «Твоя первая» с гибким графиком от 20 до 40 часов в неделю, совмещая ее с учебой, а также участвовать в «Цифровой практике» и амбассадорской программе.

«На юге России наша команда объединяет тысячи специалистов, от инсталляторов до экспертов по кибербезопасности. Когда мы говорим о высоких позициях в рейтингах среди работодателей, для нас это прежде всего подтверждение того, что мы создаем комфортные и эффективные условия для профессионального роста. И особенно важно, что люди при этом чувствуют свою сопричастность к глобальной цели — делать жизнь в наших городах, станицах и селах технологичнее. Возможность быть востребованным и видеть реальный результат своего труда по-настоящему вдохновляет профессионалов, поэтому мы продолжим создавать среду, где таланты находят поддержку, а амбициозные идеи превращаются в решения, меняющие качество жизни людей к лучшему», — рассказал директор Ростовского опорного филиала ПАО «Ростелеком» в ЮФО и СКФО Андрей Прищемихин.

В 2026 году «Ростелеком» представил обновленную HR-стратегию и перезапустил ценностное предложение работодателя под девизом «Ты влияешь на ход событий». Ключевая идея новой стратегии — продемонстрировать, что вклад каждого сотрудника, даже в выполнении ежедневных задач, имеет масштабное значение и запускает цепочку позитивных изменений. В течение этого года компания реализовала серию карьерных дней в ведущих российских вузах, запустила всероссийский флешмоб для представителей разных профессий #явлияю, а также организовала специальные программы на крупнейших мероприятиях, включая Петербургский международный экономический форум и Международный фестиваль молодежи.

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ПАО «Ростелеком»

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