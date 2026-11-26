Врачи Республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарии спасли мужчину, у которого в голове находилось крупное новообразование. Операция прошла успешно, пациент восстанавливается и скоро выпишется, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

44-летнего мужчину нашли дома без сознания и доставили в больницу. Он живёт один, поэтому, что случилось до потери сознания, установить не удалось.

Состояние было тяжёлым. Мужчина не понимал чужую речь, не мог говорить и двигать правой рукой и правой ногой. Компьютерная томография показала большое новообразование внутри черепа, которое сдвинуло структуры мозга. Потом сделали МРТ с контрастом, и оно выявило сильный отёк.

Врачи снизили отёк и подготовили пациента к срочной операции. Нейрохирурги сделали пластическую трепанацию черепа и удалили опухоль.

После операции к мужчине постепенно вернулись речь, понимание речи и движения в правых конечностях. Контрольная томография подтвердила, что опухоль удалена, а отёк и смещение мозга уменьшились.

Сейчас мужчина сам встаёт и ходит, нарушений функций нет. Скоро его выпишут из больницы.