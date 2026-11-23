До конца 2026 года лимит Пушкинской карты на покупку билетов в кино увеличили на 300 рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Общий лимит карты теперь составляет 5300 рублей, из них на кино можно потратить до 2300 рублей. Изменения внесли в постановление правительства России.

Кино остаётся одним из самых востребованных направлений программы: на него приходится до 50% всех билетов, которые ежегодно покупают по Пушкинской карте. Техническую часть обновления лимитов обеспечил банк-оператор программы.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков пояснил, что молодые люди часто тратят почти весь лимит к декабрю, хотя в последние месяцы года выходит много культурных премьер.

Программа «Пушкинская карта» работает с 2021 года. Она помогает молодёжи чаще бывать в театрах, музеях, на концертах и в кино. Пользоваться картой могут граждане России от 14 до 22 лет включительно.