Всероссийские соревнования по конным пробегам «Навеки с Россией» начались в конноспортивном комплексе «Красный Гедуко» в Баксане. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы КБР.

Соревнования посвятили 465-летию брака первого русского царя Ивана Грозного и дочери кабардинского князя Темрюка Идарова Марии Темрюковны.

В первый день на старт вышли 176 спортивных пар из разных регионов страны. Всадники преодолевали дистанции 40, 80 и 100 километров и показали мастерство, выносливость и высокий уровень подготовки.

По итогам первого дня спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали пять золотых, три серебряные и три бронзовые медали.

Гостям также подготовили тематические выставки и театрально-художественные представления. Они рассказывают об историко-культурном наследии и традициях народов республики.

Соревнования продлятся ещё два дня. Они объединяют спортсменов и любителей конного спорта из разных уголков страны.