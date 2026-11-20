Жители Ставрополья решают, как будет выглядеть медаль «В память 250-летия Ставрополя». Город отметит юбилей в 2027 году. Специалисты Гознака совместно с краеведами разработали концепцию облика медали и предложили на выбор два варианта. О голосовании сообщил в соцсетях губернатор Владимир Владимиров.

«По поручению Президента России будет учреждена новая российская награда – юбилейная медаль «В память 250-летия Ставрополя». Напомню, что столица Ставрополья отметит 250-летие в следующем году. Этот юбилей станет значимой частью повестки жизни страны – подготовка к нему проводится в соответствии с указом главы государства», — отметил губернатор Ставропольского края.

Жители региона до 24 ноября могут высказать мнение о том, какой вариант дизайна выбрать для медали. На одном изобразили достопримечательности Крепостной горы в Ставрополе. На втором — вид на Казанский собор, каким он был в XIX веке. Опрос проводят в соцсети «ВКонтакте» на странице главы региона, а также в мессенджере и на платформе обратной связи.