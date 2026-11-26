В Ставрополе планируют благоустроить сквер на улице Бабушкина, который победил в народном голосовании 2026 года. Работы завершат в 2027 году, а деньги на благоустройство территории выделили из федерального и краевого бюджетов, сообщили в администрации города.

В ближайшее время подрядная организация приступит к демонтажным работам. В администрации отметили, что сквер популярен у жителей района, рядом находятся школа № 41 и кварталы частного сектора, поэтому обновление создаст новую точку притяжения для людей всех возрастов.

Площадь сквера превышает 4,3 тыс. квадратных метров. Здесь обустроят аллеи, установят уличную мебель и детскую площадку, обновят линию освещения и поставят новые торшеры.

Ранее сообщалось, что 49 матерей Ставрополья получат медаль «Материнская слава».