В Ставрополе по итогам партнёрской проверки проекту «Эффективный регион» присвоили статус практики федерального образца. Представители «Росатома» отметили успешную оптимизацию процессов и подписали меморандум о присвоении статуса, рассказали в администрации города.

Проект внедрили в сфере физкультуры, соцподдержки, мониторинга инвестпроектов и работе учреждений культуры. Участники совещания, в том числе представители «Росатома», обратили внимание на оптимизацию процессов, вовлечённость и обучение специалистов. Рассмотрели также универсальные практики, которые можно применить в других муниципалитетах.

Достижения и высокий уровень внедрения позволили подписать меморандум о присвоении федерального статуса. Кроме того, участники обсудили дополнительные меры поддержки семей с детьми-инвалидами, процедуру оценки инвестпроектов и оптимизацию взаимодействия профильных ведомств спортивной направленности.

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