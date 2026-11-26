В ночь на 26 ноября силы ПВО и РЭБ сбили над Невинномысском 88 беспилотников, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции.

Атака длилась около трёх часов, а обломки сбитых дронов упали в районе производственных и энергетических объектов оставив повреждения. Также пострадали здания школы и филиала университета. Губернатор отметил, что часть беспилотников достигла целей на территории предприятия «Невинномысский Азот».

Кроме того, за медицинской помощью обратились два человека. Врачебная помощь им была оказана и в настоящее время угрозы для их жизни нет. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Экстренные службы продолжают обследование территории и оценку ущерба.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Невинномысске занятия 26 ноября перевели на дистант.