Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ответил на вопросы журналистов в информагентстве «Россия сегодня» в Москве, где состоялась его пресс-конференция.

Речь шла о социально-экономическом развитии региона, продовольственной безопасности страны и мерах поддержки аграриев Ставрополья, реализации инфраструктурных проектов, повышении качества жизни жителей края, развитии внутреннего туризма, а также о взаимодействии с подшефными территориями Луганской Народной Республики.

Кроме этого, губернатор рассказал представителям СМИ о поддержке участников специальной военной операции и их семей и подготовке к празднованию 250-летия Ставрополя, которое пройдёт в 2027 году.

Слоганом пресс-конференции стал призыв «Приезжай, инвестируй, живи на Ставрополье» — в крае, как отметил Владимир Владимиров, с уникальными природно-климатическими условиями, которому требуются финансовые вложения и кадры для серьёзного развития различных областей народного хозяйства и торгово-экспортных связей.

По словам губернатора, несмотря на санкции Запада, у Ставрополья появились новые партнёры в Южной Америке и в Африке. Основными торговыми союзниками продолжают оставаться Индия и Китай, не прекращается тесное сотрудничество с Белоруссией, а четвёртое место в этом списке, несмотря на имеющиеся ограничения, занимает Канада.

«Индия, например, — уточнил Владимиров, — сегодня вышла на второе место по экспорту нашей продукции. Это, в основном, продукция сельского хозяйства и теперь ещё саженцы. Наш товарооборот с 53 странами сегодня составляет около 1 млрд долларов».