Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье 29 ноября из-за сильного снегопада, говорится в распоряжении губернатора края Владимира Владимирова.

Документ затронул краевые минЖКХ, министерство энергетики и промышленности, электросетевые компании, оперштаб, МЧС и глав муниципалитетов.



По распоряжению губернатора Владимира Владимирова специалисты должны контролировать состояние энергообъектов и проверять целостность линий электропередачи. Аварийные бригады и спецтехнику перевели на круглосуточный режим, для ликвидации возможных сбоев подготовили высокопроходимый транспорт.



Ведомства и местные власти обязаны держать жителей в курсе обстановки — в том числе через рассылки мобильных операторов. В крае действует штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют очень сильные осадки, налипание мокрого снега и гололёд.



Губернатор отдельно поручил ответственным службам быть на постоянной связи с земляками, в том числе в соцсетях, и чутко реагировать на запросы людей.

Ранее сообщалось, что на трассе в Ставропольском крае произошло несколько ДТП из-за непогоды.