Причиной гибели матери с двумя детьми в Назрани стало отравление угарным газом, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ингушетии.

В частном доме на улице Московской погибли женщина и двое её маленьких детей. По версии следствия, причиной стало отравление угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело о гибели двух и более человек по неосторожности.

На место сразу выехала оперативная группа. Следователи осмотрели дом, опрашивают свидетелей и изъяли бытовое газовое оборудование. Его отправили на экспертизу. Назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы, которые должны установить все обстоятельства произошедшего.

Для координации работы на место выехал руководитель следственного управления Следственного комитета по Ингушетии Асхабов А.М. Он лично контролирует ход расследования.

При этом в МЧС Ингушетии ранее сообщили, что говорить об отравлении угарным газом пока рано. Источник утечки газа был ещё не найден.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии загадочно погибли мать и двое детей.