В Назрани погибли женщина и двое детей. Трагедия произошла 20 ноября в частном доме на улице Московской. Об этом сообщило МЧС Ингушетии.

Погибли дети 2020 и 2021 годов рождения и их мать. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Следователи осмотрели дом, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую и инженерно-техническую экспертизы. Изъятое газовое оборудование направили на исследование.

В МЧС уточнили, что говорить об отравлении угарным газом пока преждевременно.

«Инспекторы отмечают, что пока рано говорить об отравлении угарным газом, поскольку источник утечки газа пока не обнаружен. В настоящее время ведётся следствие, и точная причина будет известна после судебно-медицинской экспертизы, которая сейчас проводится. Это поможет следствию установить причину происшествия», — прокомментировали в МЧС Ингушетии.