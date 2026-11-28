Ночью в Невинномысске в магазин забрался посторонний человек. Сработала тревожная сигнализация, и на место выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Сигнал тревоги поступил в центр оперативного управления межрайонного отдела вневедомственной охраны. На место направили группу задержания. Прибыв на объект, росгвардейцы осмотрели магазин и территорию вокруг него. Выяснилось, что целостность объекта нарушена: входная дверь открыта, а внутри, рядом с ней, находился неизвестный мужчина.

Полицейские установили его личность. Это был мужчина 1998 года рождения. Задержанного передали сотрудникам территориального органа МВД России для дальнейшего разбирательства.

Благодаря слаженным и оперативным действиям группы задержания проникновение в торговый объект удалось пресечь.