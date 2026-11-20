Суд приговорил генерального директора ставропольского сельскохозяйственного холдинга к 12 годам колонии строгого режима по ещё нескольким эпизодам преступлений. Его признали виновным в мошенничестве с муниципальными землями, отмывании денег и давлении на свидетеля. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ставрополью 20 ноября.

По данным силовиков, в 2008–2011 годах Борис Айтов оформил на подконтрольных ему лиц земельные участки сельскохозяйственного назначения в Предгорном округе. Для этого использовались поддельные документы. Стоимость земли превысила 1,6 млрд рублей, хотя фактически она принадлежала муниципалитету.

В 2018 году, чтобы придать сделке законный вид, он продал участки подконтрольной компании. В результате на его счёт поступило 52 млн рублей, а право собственности на землю переоформили.

Ещё один эпизод произошёл в мае 2023 года. По версии следствия, бизнесмен через сообщника пытался давить на одного из основных свидетелей.

«Совершил давление на одного из основных свидетелей с целью принуждения последнего к отказу от дачи свидетельских показаний. По данному факту противоправной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Суд назначил фигуранту 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 300 тысяч рублей и постановил конфисковать 52 млн рублей в доход государства. На похищенное имущество ранее был наложен арест. Приговор пока не вступил в силу.