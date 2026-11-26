Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ответил на около 70 вопросов жителей республики во время традиционной ежегодной Прямой линии. Она длилась больше двух часов, сообщил Коков в своем телеграм-канале.

В эфир попали около 70 вопросов, а всего в колл-центр и в чат-бот поступило больше тысячи обращений. Людей волновали самые разные темы из повседневной жизни.

По словам Кокова, вопросы показывают, что жители интересуются всем, что происходит в республике. Они следят за новостями, хотят, чтобы Кабардино-Балкария становилась лучше, и готовы для этого работать. Глава региона отметил, что такой настрой его радует.

Прямая линия остаётся одним из самых действенных способов связи с властью. Многие вопросы, которые поступили начиная с 18 ноября, уже рассматриваются.

Коков поблагодарил команду колл-центра, Центр управления регионом, журналистов и всех, кто готовил Прямую линию. Он также поблагодарил жителей республики за участие и вопросы. По его словам, все они решаемы, и ни один не останется без внимания.