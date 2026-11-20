Энергетики обеспечили электроэнергией 11 медицинских учреждений Ставропольского края за первые десять месяцев 2026 года. Общий объем предоставленной мощности составил почти 0,5 МВт. Об этом сообщили в филиале «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго».

В числе подключённых объектов — три фельдшерско-акушерских пункта в Предгорном округе. Они находятся в посёлке Подкумок, хуторе Хорошевском и селе Новоблагодарном. К ним специалисты проложили около 500 метров воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.

«Ключевым техническим решением при технологическом присоединении ФАП в селе Новоблагодарном стала модернизация трансформаторной подстанции: вместо трансформатора на 400 кВА специалисты установили более мощный – на 630 кВА. Замена силового оборудования позволила полностью закрыть текущие потребности медицинского пункта и создать резерв на перспективу», — отметили в сообщении.

Новые медицинские объекты оснастили интеллектуальными системами учёта электроэнергии. Они помогают контролировать потребление ресурсов и планировать обслуживание электросетевого хозяйства.

Электроснабжение также обеспечили медицинским учреждениям в Георгиевске, сёлах Старомарьевка и Новомихайловское, хуторах Ровном и Васильевском, посёлках Присадовом и Рабочем, а также в ауле Новкус-Артезиан.