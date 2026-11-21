Врачи гинекологического отделения Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя сделали сложную операцию пациентке с запущенной формой миомы матки, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

К моменту хирургического вмешательства опухоль разрослась до размеров, соответствующих 24-недельной беременности, а её вес достиг почти 2,5 кг.

История болезни началась в 2022 году, когда женщина впервые узнала о диагнозе. Тогда новообразование было небольшим — около 5 см. Однако со временем ситуация стала критической: менструации стали затяжными и обильными, что привело к развитию тяжёлой железодефицитной анемии. Пациентка испытывала сильную слабость, а живот заметно увеличился в объёме.



Перед операцией специалисты сделали всё необходимое, чтобы стабилизировать состояние женщины и восполнить дефицит железа. Хирурги удалили матку, поражённую множественными миоматозными узлами. Пациентку выписали из стационара, она чувствует себя хорошо.