Эксперт Северо-Кавказского федерального университета объяснила смысл закона о «пассивных» доходах. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года и будут применяться к процентам, полученным начиная с 2027 года. Госдума приняла закон, по которому для ряда пассивных доходов будет действовать общая прогрессивная шкала НДФЛ — 13–22%. Максимальную ставку с 2027 года применят только к части общего годового дохода свыше 50 млн рублей.

«Сейчас для активных доходов, то есть зарплаты, уже работает пятиступенчатая шкала, а для многих пассивных, имеются в виду проценты по вкладам, действует упрощённая, двухступенчатая — 13% и 15%. Закон же предлагает унифицировать подход: налоговая служба будет суммировать все доходы человека и применять к общей сумме единую шкалу», — объясняет доктор экономических наук, профессор кафедры финансов и кредита Виолетта Рощупкина.

Ключевой принцип в том, что повышенная ставка действует не для всего дохода, а только для той части, которая «перешагнула» очередной порог. Например, при годовом доходе в 3 млн рублей с первых 2,4 млн возьмут 13% (312 тыс. рублей), а с оставшихся 600 тыс. рублей — 15% (90 тыс. рублей). Итоговый налог составит 402 тыс. рублей. Налогом облагаются не сами деньги на счёте, а только начисленные проценты. Необлагаемый лимит рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умножить на максимальную ключевую ставку ЦБ за год.

Для долгосрочных вкладов (сроком 15 месяцев и более, с выплатой процентов в конце срока) действует особый порядок: необлагаемый лимит применяется отдельно для каждого года действия вклада. Эти лимиты суммируются, и налог платится только с той части дохода, которая превышает накопленную сумму. Банки передают данные в ФНС, а по итогам года россиянин получит готовое налоговое уведомление. Для участников СВО и тех, кто получает северные надбавки, сохраняются ставки 13% и 15%.