Для Ставропольского края планируют приобрести ещё 54 троллейбуса и 45 трамваев. Вопрос обновления транспортного парка обсудили на рабочей встрече в Москве первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Владимир Владимиров.

По словам Мантурова, Минпромторг России реализует программу льготного лизинга, по которой в 2027 году регион сможет обновить транспортные парки на выгодных условиях.

«Благодарен Правительству России за внимание к вопросам развития Ставрополья. Федеральная поддержка помогает нам решать важные для жителей края инфраструктурные задачи, создавать условия для роста экономики и привлечения инвестиций. Рассчитываем на продолжение совместной работы как в части модернизации общественного транспорта, так и в реализации новых промышленных проектов», — поделился губернатор Владимир Владимиров.

На встрече также обсуждалось создание в Ставрополе промышленного технопарка в сфере электроники. На его площадке планируют выпускать современную радиоэлектронную продукцию и вычислительную технику промышленного назначения, а также разрабатывать программное обеспечение. Общий объём инвестиций в проект оценивается более чем в 2,3 млрд рублей. Его создание обеспечит свыше 500 рабочих мест и сформирует условия для развития высокотехнологичных производств.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе благоустроят сквер на улице Бабушкина.