Глава Владикавказа Вячеслав Мильдзихов ушёл в отставку. Об этом сам сообщил в соцсетях. Мильдзихов занимал пост главы муниципалитета с 2021 года.

«Владикавказ — город, в котором я родился, вырос и состоялся. Здесь живут мои дети и внуки. Он навсегда со мной, в моем сердце, и так будет всегда. Спасибо!», — написал уже бывший мэр в прощальном посте.



Исполнять обязанности мэра будет Тимур Караев, который ранее занимал должность министра ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии, сообщает Ossetia News.

А в Дагестане Надим Велиханов назначен врио главы МЧС республики, сообщает издание «Зори Табасарана».