Житель Грачевского округа Ставрополья обратился в полицию с заявлением: ему нанесли удар по голове. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Потерпевший — 47-летний местный житель. Участковый уполномоченный, который выехал на место, быстро установил, кто на него напал. Это оказался 43-летний знакомый заявителя.

Мужчину доставили в окружной отдел полиции. Там он признался в содеянном. По его словам, между ними вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта он ударил собеседника металлическим предметом по голове.

Врачи установили, что здоровью потерпевшего причинён вред средней тяжести. Отделение дознания ОМВД России «Грачевский» возбудило уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.