Житель Нефтекумского округа Ставрополья напал на знакомого с ножом после спора о покраске автомобиля. Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Местный житель обратился в полицию и рассказал, что знакомый причинил ему телесные повреждения. Сотрудники о установили местонахождение злоумышленника и доставили его в отдел. Речь идёт о 35-летнем жителе посёлка Затеречный.

По предварительным данным, конфликт возник из-за недовольства качеством работы. Мужчине не понравилось, как покрасили его машину. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил знакомого ножом по рукам и ногам. Приставив нож к горлу, он ещё и пригрозил убийством. Пытаясь защититься, потерпевший получил порезы на кистях рук.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчине причинён лёгкий вред здоровью. Дознание ОМВД России «Нефтекумский» возбудило уголовное дело. Фигуранта обвиняют по двум статьям: умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и угроза убийством.