Полицейские Терского района задержали 39-летнего жителя села Плановское. Ранее он уже был судим. По версии следствия, он напал на своего знакомого с ножом, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Конфликт между мужчинами произошёл 17 ноября. Сначала они поссорились, а затем подозреваемый несколько раз ударил 36-летнего знакомого ножом. Пострадавшего с ранениями госпитализировали.

Следственный отдел ОМВД России по Терскому району возбудил уголовное дело. Его квалифицировали по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. За это преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Задержанного поместили под стражу в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.