В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело после гибели рабочего-кровельщика. Мужчина упал с крыши здания во время строительных работ и скончался от полученных травм. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба СУ СК России по КБР.

По версии следствия, это случилось в июне 2026 года в городе Прохладном. По предварительным данным, ответственные за безопасность лица не выдали рабочему необходимые средства индивидуальной защиты и не объяснили правила выполнения работ.

Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.