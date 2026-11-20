В Предгорном округе Ставрополья директора коммерческой компании подозревают в сокрытии 11 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«По данным следствия, с мая по август 2026 года директор руководитель коммерческой организации по оптовой торговле напитками сокрыл от взыскания в счёт погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в сумме более 11 млн рублей», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант переводил деньги через чужие счета. Работа над уголовным делом продолжается.