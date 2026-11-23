Судебные приставы Ингушетии в ходе рейдов арестовали движимое и недвижимое имущество должников общей стоимостью 7 433 тысячи рублей, сообщили в Управлении ФССП России по республике.

Аресты наложили в рамках 14 исполнительных производств. Рейды проводили сотрудники структурных подразделений ведомства, чтобы пресечь уклонение должников от исполнения требований.

Меры направлены на взыскание задолженностей по налоговым платежам и погашение административных штрафов.

В ведомстве отметили, что активизировали работу по принудительному взысканию долгов. Профилактические и оперативные мероприятия будут проводить регулярно.

Приставы призвали граждан вовремя исполнять обязательства перед государством и проверять наличие задолженностей. Чтобы избежать ареста имущества и других ограничений, долги по налогам и штрафам рекомендуют погасить как можно быстрее.