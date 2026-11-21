Ночная поездка по историческому центру Санкт-Петербурга для 23-летнего жителя Ставропольского края закончилась в отделе полиции, сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вместо того, чтобы любоваться видами города на Неве, молодой человек устроил опасное шоу на пересечении улиц Потёмкинской и Чайковского. Около полуночи молодой водитель на своём автомобиле начал выполнять опасные манёвры: он устроил дрифт с заносами, жёг резину, выезжал на полосу встречного движения и двигался по кругу («пятаки»), полностью игнорируя дорожную разметку.



«Выступление» длилось недолго. Благодаря бдительности горожан и оперативности патрульных экипажей, личность нарушителя установили менее чем за полчаса.

Автомобиль отправили на специализированную стоянку. Там он будет находиться, пока не проверят подлинность VIN-номера. В отношении водителя составили административные протоколы за управление машиной без полиса ОСАГО, выезд на встречную полосу и мелкое хулиганство. С нарушителем провели профилактическую беседу, он извинился.

Ранее сообщалось, что в Чегемском районе КБР под колёса отечественного автомобиля попал ребёнок.